Calciomercato Napoli: Cioffi al Pontedera

Antonio Cioffi, classe 2002, gioca nel ruolo di attaccante ed è cresciuto nelle giovanili del Napoli.

La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Napoli totalizzando 14 gol e 25 presenze.

Il diciannovenne ha scalato la vetta ed è arrivato a giocare anche in prima squadra: è stato schierato dal mister Gennaro Gattuso contro la Fiorentina nella stagione 2020/2021 e dal mister Luciano Spalletti durante le partite di Coppa Italia.

Per la prossima stagione è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento: Cioffi è stato ceduto in prestito al Pontedera in Serie C.