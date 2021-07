Calciomercato Napoli, confermata l’uscita di Ospina: tre nomi in ballo per fare da vice a Meret

Il Napoli e David Ospina si separeranno dopo due stagioni insieme. Il portiere colombiano, arrivato dall’Arsenal nell’estate 2019, non sarà riconfermato e sarà messo sul mercato per non vederlo andare via tra meno di un anno a parametro zero. Le offerte non mancano e non sarà un problema piazzarlo in Turchia o in Grecia. Quello che impegnerà di più i manager partenopei sarà trovare un degno sostituto che sappia stare al suo posto. Il posto di primo portiere, infatti, per i prossimi anni sarà indiscutibilmente nelle mani di Alex Meret.

I profili passati al vaglio da Giuntoli e soci sono diversi. La volontà di accontentare Spalletti con un portiere di esperienza vanno al di là della possibilità di promuovere in prima squadra un giovane della Primavera. Ecco perché secondo alcuni i nomi che meglio si accosterebbero all’identikit ideale sarebbero quelli di Andrea Consigli e Salvatore Sirigu.

Andrea Consigli è riuscito a trovare col Sassuolo una specie di seconda giovinezza. Segnalato già ai tempi dell’Atalanta come uno dei più talentuosi prospetti italiani, ha trovato sulla sua strada tanti scogli da aggirare finendo soltanto nel 2014 a trovare in Emilia la sua nuova, giusta dimensione. La scadenza del contratto nel 2022 sta facendo riflettere molto i neroverdi, che però sembrerebbero più propensi ad una cessione piuttosto che offrire un rinnovo. A 34 anni d’altronde Consigli è un portiere maturo che sa di non poter scendere sempre in campo per troppe gare. La sua funzione si esplicherebbe tra fare da chioccia al giovane Meret e farlo rifiatare in Coppa Italia o in match meno blasonati.

Allo steso modo agirebbe in squadra che Salvatore Sirigu, un altro numero uno classe ’87 ma con una curriculum di più alto profilo. Passato negli anni anche nel Siviglia e nel PSG, il sardo di Nuoro è tutt’ora un punto fermo del movimento calcistico italiano, tanto da essere presente nella spedizione azzurra agli Europei in corso.

Ultimo nome sulla lista è quello del portiere della Repubblica Ceca, Vaclik. Il trentaduenne ha dato ottima prova di sé nelle gare con la sua nazionale e avrebbe verosimilmente una prospettiva di carriera più lunga rispetto agli altri due. E’ svincolato dallo scorso primo luglio ma su di lui ci sarebbe la grande concorrenza di alcuni club inglesi e tedeschi. La fumata bianca potrebbe essere complicata da vedere ma Giuntoli è al lavoro per limare le ultime differenze tra domanda e offerta.