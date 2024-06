Calciomercato Napoli, Conte prepara la rivoluzione: 3-4 acquisti e due cessioni illustri

Il nuovo Napoli della coppa Manna-Conte si appresta a rivoluzionare la squadra. Non ci sarà un fuori tutti ma saranno ceduti quei calciatori non più motivati e per i quali arriverà un’offerta congrua al suo valore di mercato.

In entrata sicuramente ci saranno tre o quattro acquisti. In difesa la SSC Napoli si appresta ad acquistare le prestazioni sportive di Alessandro Buongiorno, perno del Torino e della Nazionale italiana. Serviranno almeno 40 milioni, una cifra che il club partenopeo ha la possibilità di investire.

Per rinforzare il reparto arretrato si pensa ad un parametro zero, Hermoso, mentre per il centrocampo Antonio Conte gradirebbe l’acquisto di Dorgu. In attacco si valuta un sostituto di Osimhen. Vari sono i nomi ma la tentazione è il futuro numero 10 della Nazionale italiana, Gianluca Scamacca, il quale a suon di gol ha portato l’Atalanta a grandi risultati.

DUE CESSIONI ILLUSTRI NEL MERCATO ESTIVO: MARIO RUI E VICTOR OSIMHEN PRONTI A DIRE ADDIO

Non è una sorpresa la cessione di Osimhen, il quale non resterà in azzurro. Un altro addio sarebbe quello di Mario Rui, così come comunicato dal suo agente. Da parte di Conte potrebbe arrivare l’ok ma desidera sostituti all’altezza.