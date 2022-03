Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: “Preso l’erede di Ghoulam”

Il prossimo anno ci saranno tanti addii in casa Napoli. Oltre ad Insigne, anche Ghoulam saluterà gli azzurri, dopo circa 8 anni passatti all’ombra del Vesuvio. I tanti infortuni hanno influenzato negativamente la carriera dell’algerino, che non ha mai più ritrovato la condizione e la forma ideale. Così facendo l’unico rimasto nella posizione di sinistro è Mario Rui, che nonostante i tanti elogi di Luciano Spalletti, il suo futuro rimane un’incognita.

Il Napoli ha già provato a correre ai ripari, provando qualche colpo durante il mercato di gennaio, nonostante le limitate risorse economiche a disposizioni. Come ha riferito Paolo Bargiggia, ai microfoni di 1 Football Club, Giuntoli era alla ricerca di un esterno di difesa mancino con le caratteristiche richieste da Luciano Spalletti: “fisico con un discreta stazza.”

L’obiettivo numero uno era Mathías Olivera Miramontes, terzino 24enne uruguaiano, che gioca attualmente in Liga BBVA al Getafe. Il classe 97, oltre alle sopracitate qualità fisiche, è anche molto dotato dal punto di vista tecnico: ha spiccate caratteristiche offensive, con un ottimo cross e spesso si proprone in fase offensiva. La dirigenza azzurra ci ha provato fino all’ultimo per acquistarlo durante la sessione di mercato invernale, ma il suo club di proprietà non ne ha voluto sapere niente di una sua cessione.

Se non c’è stato nulla da fare per gennaio, l’edizione del Corriere dello Sport riferisce come il calciatore uruguaiano potrebbe vestire la maglia azzurra nella prossima estate. Secondo il quotidiano italiano ci sarebbe stata già la “stretta di mano tra i presidenti dei due club, Adl e Angel Torres”, per concretizzare a giugno l’affare, nonostante il recente rinnovvo di contratto: “Siamo tranquilli con Mathias Oliveira. Ha rinnovato, con la condizione che se ci fosse stata un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire.”– ha dichiarato il patron del Getafe.

La cifra per il suo possibile acquisto dovrebbe essere di circa undici milioni di euro più qualche bonus. L’affare non è ancora in chiuso, come ha affermato Bargiggia: “Il Napoli sta continuando a trattare col Getafe e lo stesso calciatore: gioca a carte scoperte, ma, per adesso, non chiude. Se non ci saranno offerte più appetibili di quella del Napoli per il ragazzo e per lo stesso club – ha proseguito Bargiggia – allora Olivera sarà del Napoli in estate.”