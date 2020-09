Calciomercato Napoli, crollano le certezze: per Gattuso Fabian Ruiz non è incedibile

In corso un bel cambiamento di scenario in casa Napoli: a quanto pare, contrariamente a quanto presagito durante il corso dell’estate, Fabian Ruiz non sarebbe incedibile e Gattuso, in caso di arrivo di un’offerta consistente (almeno 50 milioni), valuterà la cessione insieme alla dirigenza.

Discorso simile vale anche per il tedesco Diego Demme, che era arrivato nel mercato di riparazione ed aveva preso in mano il controllo del centrocampo, contribuendo in maniera decisiva alla risalita della squadra partenopea.

Lo spagnolo Ruiz al contrario, sta scontando una stagione caratterizzata da un rendimento non eccellente e la difficoltà di inserimento nel nuovo modulo di Gattuso.

Si attendono dunque nei prossimi giorni ulteriori eventuali cambiamenti, dato che alcune voci parlano di un’offerta arrivata in giornata per lo spagnolo che sarebbe stata rifiutata dalla squadra di De Laurentiis.

Per Demme, invece, è vivo attualmente l’interesse della Fiorentina, con la quale potrebbero riaprirsi le trattative per Castrovilli, mentre per Ruiz ancora si attendono proposte degne di nota.