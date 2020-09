Calciomercato Napoli, da Koulibaly passando per Meret: ADL ha in pugno un colpo a costo zero

Il calciomercato è sicuramente l’argomento maggiormente in voga in questi primi giorni di Settembre. La squadra che fino a questo momento ha speso di più è stato il Napoli che, con l’acquisto di Victor Osimhen, ha già portato il proprio passivo a meno 70 milioni di euro.

La dirigenza partenopea, ora, è alla ricerca di nuovi giocatori, soprattutto per rimpiazzare i partenti. Come confermato da Aurelio De Laurentiis, nella prossima stagione il Napoli dovrà fare a meno di un suo titolare, Kalidou Koulibaly. Quest’ultimo, infatti, è corteggiato da parte del Manchester City di Guardiola.

Per sostituire il suo centrale, Cristiano Giuntoli ha individuato Sōkratīs Papastathopoulos. L’ex centrale del Milan ora all’Arsenal, arriverebbe a Napoli a costo zero, con la possibilità di un ingaggio importante che sfiorerebbe i 4 milioni di euro. I tifosi, ovviamente, non sono molto entusiasti della possibilità di sostituire un big come Koulibaly con un colpo a costo zero.

Un altro calciatore che presto potrebbe dire addio è Alex Meret.

Il portiere azzurro e della Nazionale italiana ha fatto sapere alla dirigenza che rimarrà a Napoli solo ad una condizione: avere il posto da titolare. Meret, infatti, non vuole trascorrere un’altra stagione a guardare Ospina dalla panchina, anche perché il prossimo anno ci saranno gli Europei. Probabilmente, prima di prendere qualsiasi decisione, il portiere aspetterà le prime due partite di campionato per capire le reali intenzioni di Gattuso.