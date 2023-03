Calciomercato Napoli, dal sogno di Giuntoli a centrocampo ai rinnovi fino alle trattative sui riscatti

Il calciomercato della SSC Napoli sta per entrare nel vivo. La dirigenza azzurra ha già iniziato a programmare la prossima stagione per cercare di rimanere ai massimi livelli e puntare anche al prossimo Scudetto. Per vincere, infatti, è necessario avere una visione impostata sui successi futuri.

Il dirigente azzurro, Cristiano Giuntoli, ha sogno per la prossima stagione, un nuovo centrocampista che, eventualmente, potrebbe prendere il posto di uno dei giocatori attualmente presenti in rosa: Teun Koopmeiners. Il giocatore dell’Atalanta è infatti un vero e proprio pallino del dirigente azzurro, il quale lo ha sempre apprezzato per le sue doti tecniche e duttilità in mezzo al campo.

Un giocatore che potrebbe andare via e non fare ritorno è Tanguy Ndombele. I circa 30 milioni di euro per il suo riscatto sono infatti eccessivi e la proprietà azzurra non ha intenzione di versarli al club inglese. Giuntoli potrebbe richiedere un ulteriore prestito di un anno con un riscatto di almeno la metà. Sarà riscattato, invece, Diego Simeone, il quale si trasferirà a Napoli a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Incerta la situazione di Pierluigi Gollini.

In merito ai rinnovi, invece, potrebbe presto risolversi la questione legata a Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 2024 e Aurelio De Laurentiis non vuole perdere il giocatore a zero.

Il presidente ha già fatto sapere la sua intenzione di proseguire il rapporto, ma a cifre inferiori. Da parte di Zielinski sarebbe arrivata la disponibilità a rinegoziare il contratto al ribasso, con un ingaggio inferiore rispetto a quello attualmente percepito. Da parte del polacco sarebbe un grande gesto d’amore verso una piazza ed un club che ha sempre creduto nelle sue qualità sportive.