Calciomercato Napoli, dalla Germania voci di contatti sempre più intensi per Tolisso

Dalla Germania sono sicuri. Il Napoli starebbe vagliando le proprie possibilità di accaparrarsi in estate il centrocampista francese Corentin Tolisso. La clamorosa indiscrezione avrebbe preso un po’ tutto l’ambiente azzurro alla sprovvista considerato il valore del giocatore e il fatto che solamente nel 2017 l’impresa di ingaggiarlo sfumò addirittura alla Juventus di Allegri. Eppure lì dove la Vecchia Signora avrebbe fallito potrebbe in un futuro piuttosto prossimo prevalere la ragione del Napoli.

La clamorosa notizia di mercato è apparsa in queste ore sul noto quotidiano sportivo Kicker che parla di un rapporto ormai al capolinea sul centrocampista francese e i super campioni del Bayern Monaco. Il contratto in scadenza nel 2022 difficilmente verrà rinnovato e per non perderlo in lista gratuita i bavaresi saranno costretti a vendere Tolisso a prezzo di saldo.

Un’occasione strepitosa per il Napoli che troverebbe proprio nel ventiseienne franco-togolese un fantastico profilo da inserire in mediana. Inoltre proprio la giovane età unita alla lunghissima esperienza internazionale rendono Tolisso una preda assai ambita dai partenopei che si garantirebbero almeno per un quadriennio un giocatore affidabile e avvezzo alle fatiche continentali.

Il Napoli però, non sarebbe l’unico team ad osservare attentamente la situazione piuttosto critica tra Tolisso e il Bayern Monaco. Sempre Kicker riporta che oltre agli azzurri si sarebbe formato una lunga coda di pretendenti al cartellino del francese con Atletico Madrid e -ancora una volta – Juventus a fare la parte del leone. A seguire poi ci sarebbero Arsenal, Inter e Manchester United pronte a balzare sulla preda al minimo sentore di distanza tra le richieste dei procuratori e l’offerta dei due club.

Il Bayern avrebbe già fatto sapere che il giocatore lascerà la Bundesliga soltanto a fronte di un’offerta da almeno venti milioni. Una cifra abbordabile ma che comunque nasconde una terribile insidia legata al contratto del giocatore. Per arrivare ad una fumata bianca Tolisso pretende di guadagnare almeno quanto al momento già percepisce al Bayern Monaco, ossia 5 milioni di euro. Toccherà al Napoli far fronte a tali richieste, magari facendo affidamento su qualche cessione e i bonus riconosciuti da Serie A e Uefa per il piazzamento finale in campionato.