Calciomercato Napoli, dalla Juve soldi per il riscatto di Milik. La situazione sull’affare Giovanni Simeone

In casa Napoli si pensa già al calciomercato. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli non hanno intenzione di fare stravolgimenti ma di confermare la squadra già presente.

Un calciatore che ha convinto tutti, nonostante il poco spazio a disposizione, è l’attaccante Giovanni Simeone. Arrivato in estate in prestito per 3 milioni di euro, il giocatore ha un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni.

Dal punto di vita di squadra, infatti, è necessaria la qualificazione alla prossima Champions League. Dal punto di vista personale, invece, al raggiungimento di un determinato numero di reti fissato a 20. Si tratta di una cifra difficile da raggiungere considerando la presenza di Osimhen, ma la SSC Napoli ha già deciso che in ogni caso riscatterà l’attaccante.

Parte dei milioni per permettere il riscatto di Simeone arriveranno anche da un nome a sorpresa, l’attaccante Arek Milik.

La Juventus, infatti, come riporta TuttoSport, ha deciso di riscattare l’attaccante dal Marsiglia per 9 milioni di euro. Il 30% di tale riscatto sarà versato nelle casse della proprietà partenopea per via dell’accordo siglato nell’inverno del 2021.