Calciomercato Napoli: De Laurentiis punta a Broja e Kepa

De Laurentiis è ormai in contatto con la società del Chelsea in seguito all’accordo per Koulibaly.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta indiscrezioni per quanto riguarda il canale aperto adesso tra Napoli e Chelsea. Infatti, gli azzurri sembra stiano valutando un doppio colpo i casa Chelsea: Armando Broja e lo spagnolo Kepa.

In particolare, l’ango-albanese Broja, classe 2001, è tenuto d’occhio da De Laurentiis da circa un anno e valutato in caso di partenza di Osimhen ma ad oggi la situazione sembra essere cambiata e il colpo potrebbe essere messo a punto in questa sessione di mercato. Attualmente, infatti, il valore di mercato è di circa 25 milioni di euro ma tra qualche anno la cifra potrebbe diventare troppo alta per le squadre italiane.

L’altro colpo si cui si parla è il portiere spagnolo Kepa che il Chelsea non vorrebbe cedere ad una squadra concorrente ma il problema resta l’ingaggio di circa 9 milioni guadagnato dal calciatore.