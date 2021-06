Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Senza cessioni, mercato in tono minore”

Niente spese pazze per il Napoli che dovrà impostare un mercato fondamentalmente sulle uscite prima di far fronte alle richieste del neo coach Spalletti.

Sarà un’estate tutta da valutare per il Napoli, alle prese con una stagione che lo vedrà impegnato su tre fronti e con alla guida un allenatore che vorrebbe rivoluzionare il parco giocatore del club. Luciano Spalletti, com’è ovvio che sia, vorrebbe dare da subito la propria impronta alla squadra. Eppure quello che si preannuncia sarà un mercato oculato e senza grandi colpi, a meno che…

Aurelio De Laurentiis è stato telegrafico e ai suoi manager ha rivolto poche ma imprescindibili parole. Per il numero uno del Napoli senza un tesoretto derivante dalle cessioni non ci potranno essere grande libertà di manovra in entrata. Una bella gatta da pelare per Giuntoli ma ancor di più per mister Spalletti che dovrà fare di necessità virtù e imbastire una squadra su cui incombe ancora l’ombra del suo predecessore.

D’altronde il momento di ristrettezze economiche non è un aspetto che riguarda soltanto il Napoli. I mancati introiti per la pandemia da coronavirus si è abbattuta su tutte le società sportive, portando ogni dirigenza ad interrogarsi fortemente per il futuro. I premi per le qualificazioni alle coppe europee aiuteranno ma le società potranno accogliere nuovi giocatori soltanto se qualcuno farà loro posto.

Mercato tutto da reinventare, dunque? In effetti no, almeno a guardare i movimenti di Cristiano Giuntoli che non è apparso troppo sorpreso dalle direttive del suo presidente. Il piano in casa Napoli è presto fatto: con Koulibaly e Fabian Ruiz ai saluti si potrà contare su un tesoretto da poco meno di cento milioni di euro. Abbastanza per dare la caccia a obiettivi importanti come Emerson Palmieri, Marcos Senesi e Thorsby.

In caso i due azzurri non intendano lasciare il capoluogo campano allora ci si muoverà su altri profili, sicuramente con meno appeal ma allo stesso temo desiderati e funzionali. Ecco dunque spuntare i nomi di Camara e Berge in mediana o di Reinildo Mandava per la fascia sinistra. Costo totale delle tre operazioni? Circa 25 milioni di euro.