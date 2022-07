Calciomercato Napoli: Diallo per il post Koulibaly

Continua la ricerca del sostituto di Koulibaly in difesa e nel mirino degli azzurri c’è Abdou Diallo del Paris Saint Germain.

Il primo della lista su cui il Napoli ha provato a puntare è stato il coreano Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahçe, ma l’obiettivo sembra sfumato vista la vicinanza del calciatore al Rennes.

Quindi attualmente il sostituto ideale sembra proprio Diallo, difensore centrale classe ’96. L’indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul proprio sito scrive così: “Il Napoli vuole convincere il giocatore ad approdare in Italia e per farlo potrebbe ricevere il sostegno proprio dallo stesso Koulibaly, che potrebbe giocare un ruolo importante in questa trattativa“.

Quindi al momento non c’è nessuna conferma né tantomeno il giocatore si è espresso riguardo un suo possibile trasferimento ma la trattativa potrebbe iniziare a breve. Se non dovesse andare in porto è già pronto il nome di Lindelof.