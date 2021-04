Calciomercato Napoli, Diogo Dalot è l’ultima suggestione. Dal Portogallo sicuri: “Interesse concreto del Napoli”

Giuntoli punta Diogo Dalot per l'estate. Il laterale destro dello United, oggi al Milan, è l'uomo giusto per la rivoluzione azzurra.

Il Napoli pare voler fare molto sul serio per aggregare alla propria rosa Diogo Dalot. Il giocatore del Manchester United, quest’anno in prestito al Milan, avrebbe scalato la classifica di gradimento di Giuntoli e soci fino a diventare l’obiettivo numero uno della dirigenza azzurra, visto anche l’imminente addio di Hysaj.

Il terzino e all’occorrenza anche centrocampista di destra è l’ultimo sogno proibito del Napoli, il cui progetto di rivoluzioni passerebbe soprattutto dall’acquisto di giocatori giovani ma di appurato talento. Dalot, in quest’ottica sembra avere proprio tutte le caratteristiche richieste dal club. L’ex Porto ha appena festeggiato 22 anni ed è considerato già da anni la nuova stella della nazionale lusitana.

L’indiscrezione di mercato arriva dal quotidiano Record che parla di un Milan ancora molto interessato al riscatto del giovane di Braga. Allo stesso tempo però le ultime cadute in campionato dei rossoneri potrebbero finire per far perdere loro l’agognato posto in Champions, requisito ritenuto fondamentale per l’acquisizione a carattere definitivo di Dalot.

Ne potrebbe dunque approfittare il Napoli, considerato un po’ da tutti gli addetti ai lavori in gran spolvero. Se la rincorsa al posto nella massima competizione continentale dovesse andare a buon fine allora si tenterà l’assalto al tesserato dei “Red Devils“.

Intanto da Manchester fanno già sapere che per il giocatore sono pronti a qualunque confronto. Per Dalot la cifra giusta sembra essere già stata fissata sui 22 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2023 non verrà rinnovato, salvo ripensamenti dell’ultim’ora. Tuttavia qualora il Napoli riuscisse a presentarsi dai fratelli Glazier con la cifra richiesta non avrebbe alcuna difficoltà a strappare al Milan il laterale portoghese.