Calciomercato Napoli, è fatta anche per Beukema: le cifre. Il nodo Osimhen potrebbe risolverlo anche la Juventus?

La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l’attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea farà altri due acquisti ufficiali prima del raduno. Il primo, Noa Lang, è ormai definito. Il secondo, inveve, Sam Beukema, è alle strette finali, con il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, che da ormai per certo la chiusura dell’affare.

“Affare fatto e confermato! Sam Beukema dal Bologna al Napoli. Contratto fino al 2030 (3 milioni di euro all’anno)”. Un investimento, per il club partenopeo, da circa 32 milioni di euro.

CALCIOMERCATO IN USCITA, LA JUVENTUS INSISTE PER ACQUISTARE VICTOR OSIMHEN DALLA SSC NAPOLI: IL CLUB BIANCONERO, PERO’, NON PUO’ SPINGERSI OLTRE I 50 MILIONI DI EURO

La Juventus ha intenzione di sistemare l’attacco con Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è l’obiettivo numero uno del club bianconero disposto ad offrire 50 milioni di euro al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, ne pretende almeno il doppio per cederlo in Italia. Motivo per il quale sembra difficile vedere Osimhen ancora nel campionato italiano nella prossima stagione.