Calciomercato Napoli, è fatta per il primo acquisto (Spalletti conferma). Definita anche la prima cessione

Il calciomercato, in casa Napoli, si è aperto ufficialmente. Il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli, nelle ultime ore, ha praticamente chiuso il primo acquisto del mercato di gennaio, il quale verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Come confermato da Alfredo Pedullà ed anche da SKY, è fatta per il trasferimento in azzurro di Bereszynski, il quale arriverà in Campania per prendere il posto di Zanoli che si trasferirà alla Sampdoria.

Bereszynski diventerà, quindi, il nuovo vice-Di Lorenzo. Il Napoli, vuole quindi cautelare il suo difensore Giovanni Di Lorenzo, il quale è stato costretto per due anni a prendere parte a tutte le partite della squadra. A confermare il buon esito della trattativa, anche l’allenatore Luciano Spalletti, il quale ha dichiarato: “I miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente qualcosa faremo, sto cercando di approfondire (ride, ndr)“.

Il calciatore arriverà a Napoli in prestito per sei mesi. Si tratta di uno scambio alla pari con la Sampdoria, con Zanoli che resterà a Genova per altrettanto tempo.

Pur di giocare, quindi, il 22enne Zanoli ha accettato la possibilità di non lottare per lo Scudetto. La cessione del giocatore, in ogni caso, è volta a farlo crescere e diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento della squadra in futuro.