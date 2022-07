Calciomercato Napoli: è fatta per Kim

Il Napoli ha finalmente trovato l’accordo per il sostituto in difesa. Sembra, quindi, conclusa definitivamente la trattativa per l’arrivo del sudcoreano Kim Min-Jae a Napoli.

Il difensore del Fenerbahce sembrava molto vicino al Rennes, disposto a pagare 19 milioni per assicurarsi il calciatore, ma decisivo per il Napoli è stato l’incontro ad Istanbul alla ricerca di un accordo.

L’indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ai microfoni di Sky Sport conferma gli ultimi dettagli della trattativa: si tratta di un contratto triennale senza opzioni per il rinnovo. Inoltre aggiunge che per il giocatore il Napoli è disposto a pagare interamente la clausola rescissoria.

La seconda opzione, nel caso in cui Kim avesse preferito il Rennes, era Diallo del Paris Saint Germain per il quale il Napoli aveva già iniziato a muoversi per capirne le intenzioni.