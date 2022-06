Calciomercato Napoli, è fatta per un rinnovo. Gattuso cerca Mertens, Bremer rifiuterebbe la piazza azzurra

In casa Napoli è ormai tempo di calciomercato. Il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare al mister Luciano Spalletti una squadra in grado di competere per tutte le competizioni e provare, semmai, a portare in Campania lo Scudetto che ormai manca da più di trent’anni.

Molti sono i nomi nel mirino del presidente azzurro, prima, però, bisogna pensare ai calciatori presenti in squadra e alla possibilità di cedere alcuni di loro. Tra questi, in particolare, c’è Dries Mertens, il quale vedrà il suo contratto scadere il prossimo 30 giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante partenopeo sarebbe stato già contattato da un ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, il quale gradirebbe la sua presenza al Valencia.

Aurelio De Laurentiis, intanto, è impegnato nella trattativa relativa al rinnovo di Alex Meret. Secondo indiscrezioni raccolte dalla RAI, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo per il nuovo contratto e sarebbero da limare solo gli ultimi dettagli. La trattativa, comunque, può considerarsi conclusa e pertanto Meret sarà il nuovo portiere titolare della squadra.

In caso di addio di Koulibaly, infine, ADL starebbe sondando il nome di Bremer, difensore del Torino. Tuttavia, ci sarebbero delle perplessità per il calciatore nell’accettare la destinazione azzurra. Su di lui, infatti, ci sono i maggiori top club europei pronti ad offrire cifre blu rispetto ai limiti di budget della società del presidente Aurelio De Laurentiis.