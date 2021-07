Calciomercato Napoli, è l’ora della verità per Insigne. Incontro in società ma senza la paura di perderlo a zero

Il Napoli ed Insigne tornano ad incontrarsi dopo un finale di stagione ai ferri corti, un Europeo messo in bacheca e soprattutto le tanto meritate vacanze per il talento di Frattamaggiore. Un summit esplorativo, dicono i bene informati e che molto probabilmente non porterà ad alcuna firma sul contratto ma neppure ad una chiusura totale da parte di entrambi gli attori in causa.

Aurelio De Laurentiis ha bisogno di capire quali siano le reali necessità de giocatore e per questo ha deciso di impostare l’incontro in difesa. Sa che il cuore della città batte per Insigne e che un suo rifiuto ad accettare l’offerta del patron azzurro aprirebbe una spaccatura tra pubblico e giocatore. Una cosa che il numero 24 non potrebbe permettersi.

Allo stesso tempo però Insigne ha dalla sua diverse offerte da tanti club e la motivazione giusta per lasciare il Napoli, vale a dire una differenza di trattamento economico decisamente importante con chi è indicato da anni come in uscita come Koulibaly. I 6 milioni guadagnati dal senegalese farebbero impallidire i 3,5 offerti al napoletano per un rinnovo che dovrebbe essere l’ultimo a certe cifre.

E’ il Corriere del Mezzogiorno a scrivere della riunione che andrà in scena verosimilmente nel ritiro di Castel di Sangro tra proprietà e giocatore. Un meeting che secondo il quotidiano “Non sarà decisivo, ci sarà tanto ancora da approfondire. De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano a parametro zero, le parti sembrano distanti almeno nell’orientamento“.

Quindi nessuna paura da parte di ADL di veder andare via il suo giocatore più talentuoso a fine contratto, il prossimo giugno. Una scelta difficile ma non così remota- Il Corriere, a tal proposito spiega “Insigne può restare in stand-by, aggiornandosi magari durante la stagione, anche in primavera, quando le sirene di altri lidi potrebbero diventare più concrete“.