Calciomercato Napoli, è Mario Gotze il nuovo obiettivo nel mirino di Giuntoli

Il centrocampista si troverebbe attualmente svincolato in attesa di decidere il club migliore per il suo futuro

Procedono le trattative di calciomercato in entrata ed in uscita per il Napoli, e secondo le ultime notizie la squadra azzurra avrebbe un nuovo obiettivo nel mirino: il centrocampista tedesco Mario Gotze, che tanto sembrerebbe interessare al mister Gattuso.

Il giocatore classe 1992, che è reduce da un’esperienza al Borussia Dortmund, si trova ora ad essere svincolato ed in attesa di prendere insieme al suo entourage la decisione migliore per il suo futuro.

L’agente del giocatore è Fali Ramadani, che si occupa anche di altri professionisti già noti all’ambiente napoletano come Koulibaly, Demme, Ghoulam e Maksimovic, la cui spinta verso il nuovo potenziale compagno di squadra potrebbe essere decisiva.

Lavorano dunque in queste ore Giuntoli e De Laurentiis per portare a Napoli Gotze: secondo le indiscrezioni si parlerebbe di una base d’ingaggio di 4,5 milioni più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League.

CURIOSITÀ – Il centrocampista sembrerebbe essere entusiasta di approdare nella città del Vesuvio soprattutto in virtù della sua forte passione verso l’Italia, che da sempre ammira. Non a caso, infatti, il figlio del nostro protagonista si chiama Rome, proprio in onore della capitale del Belpaese.