Calciomercato Napoli, è sfida con la Lazio per Basic. In Francia sicuri: “Ha preso accordi con entrambe”

Il Napoli incassa il sì incondizionato di Toma Basic, giovane mediano del Bordeaux, con cui potrebbe chiudere la pratica in tempi ristrettissimi. Peccato però che dalla Francia sono sicuri che il giocatore avrebbe dato lo stesso assenso anche ad una acerrima concorrente dei partenopei come la Lazio che vorrebbe mettere le mani su di lui per poi dedicarsi ai movimenti in uscita

La notizia del duello per il ventiquattrenne croato arriva direttamente dalla redazione di Foot Mercato e pare avere basi piuttosto solide. Come spiegano in un articolo a riguardo, le trattative con i due club di Serie A sono ad un punto ormai avanzato e non è da escludere che la firma sul contratto di Basic potrebbe arrivare a breve.

Secondo i francesi la prima squadra che riuscirà a mettere sul piatto i 12 milioni di euro richiesti dal Bordeaux avrà il via libera al tesseramento del colosso croato (è alto 1.94 metri per 85 chili di peso). Una presenza piuttosto notevole in mezzo al campo e un osso duro per gli avversari da superare soprattutto sui palloni alti.

Basic, Lazio e Napoli hanno bisogno di lui!

Il Napoli troverebbe in Basic l’uomo giusto per non far rimpiangere Tiemoué Bakayoko, rientrato al Chelsea a fine stagione e difficilmente riscattabile dal club londinese per meno di 20 milioni. Allo stesso modo la Lazio troverebbe ne frangiflutti croato il giocatore perfetto per sostituire Lucas Leiva, in odore di ritorno in Brasile.

Difficile dunque capire fin da ora chi la spunterà. Entrambe le squadre hanno le medesime necessità e sperano che Toma Basic possa colmare le lacune dei rispettivi schieramenti. La corsa al classe ’96 è appena iniziata ma, come detto, non si pensa che possa durare ancora molto. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per svelare le carte e sapere con quale maglia il croato scenderà in campo l’anno prossimo.