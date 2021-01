Calciomercato Napoli, ecco la soluzione per la fascia sinistra: in arrivo Amavi dall’OM?

Potrebbe arrivare finalmente ad una conclusione l’annosa questione del terzino destro che da tempo imperversa sul Napoli. I nomi sulla lista del ds Giuntoli sono stati tanti, soprattutto nell’ultimo mese, uniti in una girandola che ha fatto impazzire gli stessi tifosi. La soluzione arriverebbe proprio a margine della trattativa che ha portato Arkadiusz Milik a Marsiglia. Da lì, infatti dovrebbe arrivare il giocatore giusto per Gattuso e cosi.

Il nome nuovo che metterebbe fine alla diatriba è quello di Jordan Amavi, ventiseienne francese in forza all’Olympique Marsiglia, e con un passato in Premier League all’Aston Villa e al Nizza sempre in Ligue one. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe accettare il trasferimento al Napoli a cifre davvero esigue.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il noto portale sportivo Tuttomercatoweb.com, registrando sul franco-togolese anche la presenza del Milan di Pioli. I rossoneri, infatti, sono ancora alla ricerca di un vice Hernandez che possa far rifiatare l’ex Real Madrid chiamato finora ad un vero tour de force.

Un occhio in Italia e uno all’estero, sempre alla ricerca del colpo alla portata delle casse napoletane mai come in questo periodo così fragili. De Laurentiis è stato chiaro: niente pazzie né voli pindarici. Il prossimo acquisto dovrà impattare minimamente sul budget azzurro anche perché ci potrebbero essere un cambio al vertice della guida tecnica e un nuovo allenatore potrebbe esigere impegni economici diversi rispetto a quello attuale.

Il passaggio di Milik alla corte di Villas Boas ha dunque costruito un solidissimo sodalizio con la formazione francese che risolverebbe la lacuna apertasi sulla fascia mancina del campo. Amavi arriverebbe, a differenza del polacco, attraverso un prestito oneroso per poi venire tesserato ufficialmente alla fine della stagione.