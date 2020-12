Calciomercato Napoli, Emerson è a un passo ma il Chelsea non gradisce il prestito

Emerson Palmieri sarà, con ogni probabilità, il primo grande innesto dell’ormai imminente sessione di calciomercato per il Napoli. L’esterno italo-brasiliano, a lungo accostato ad altre formazioni di Serie A potrebbe tornare in Italia con la divisa dei partenopei che per lui hanno impostato un ricco mercato in uscita.

Dopo le voci di un grande interesse da parte di Inter e Juventus, sembra che l’esterno mancino potrebbe sorprendere tutti e accasarsi alla corte di Gattuso. il ds del campani Giuntoli, lo segue da diverso tempo e ha creato in questi giorni le condizioni perfette per il suo approdo sotto al Vesuvio. Nei prossimi giorni almeno uno tra Mario Rui, Hysaj e Ghoulam sarà ceduto lasciando ad Emerson la piena titolarità del ruolo.

Quello che però frenerebbe drasticamente la trattativa è la chiusura del Chelsea di privarsi del giocatore attraverso un prestito. I Blues infatti sarebbero favorevoli alla cessione del terzino soltanto a titolo definitivo, magari incassando anche una decina di milioni dall’affare. Giuntoli e De Laurentiis ci riflettono. Sperano di poter chiudere ancora con un prestito, anche oneroso, per poi ratificare la definitiva aggregazione alla rosa in estate.

L’idea è chiara. Per tentare la rimonta in campionato servono uomini in grado di far fare all’undici di Gattuso il definitivo salto di qualità. Giocatori che uniscano alle proprie doti anche un senso di responsabilità e un’esperienza da top club. L’identikit perfetto per l’esterno ex Palermo e Roma che ha vissuto nel Bel Paese forse i momenti migliori della sua carriera.

A Londra, Emerson Palmieri, è ritenuto poco più che una riserva di lusso, chiuso dal ventiquattrenne Chilwell e relegato sempre più spesso in panchina da Lampard. Una condizione che cozza con la sua volontà di essere protagonista e di mettersi in luce nell’anno che culminerà con il mondiale. Opportunità che in tanti a Napoli gli garantirebbero con maggiore assiduità.