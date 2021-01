Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz spara troppo in alto per il rinnovo: al suo posto arriverà Zaccagni

Niente rinnovo contrattuale in arrivo per Fabian Ruiz che, da rumor più che verificati, non verrà accontentato sulle cifre richieste tramite il suo entourage. Una decisione maturata dopo settimane di trattativa e che non lasciano al Napoli alcuna alternativa se non la cessione in estate. Lo spagnolo verrà inserito in lista trasferimenti ma questa volta la questione non prenderà in contropiede il club che ha già perfettamente in mente con chi sostituirlo.

Cala il sipario sul bel connubio che dal 2018 legava Fabian Ruiz e il Napoli e che in estate si dissolverà a causa delle pretese esorbitanti dell’ex Betis. Il quinquennale da oltre 4 milioni di euro annui non ha trovato ben disposta la dirigenza che per rinnovare il contratto dello spagnolo sarebbe arrivata al massimo a 3 milioni a stagione. Una differenza assolutamente non colmabile in un periodo di vacche magre come quello che stiamo affrontando.

Non ci sarò altra possibilità quindi della cessione che comunque non farà troppo disperare i manager azzurri. Arrivato per 30 milioni due due anni e mezzo fa, l’addio del giocatore non avverrà per cifre inferiori ai 50 milioni di euro. Una plusvalenza interessante che permetterà al club ampi margini di manovra sul calciomercato estivo.

Parte di quella cifra, infatti, verrà subito investita su colui che dovrà prendere il posto di Ruiz in squadra, vale a dire Mattia Zaccagni, fantasista romagnolo dell’Hellas. Con i veneti c’è già un accordo di massima che prevede il passaggio dell’italiano in azzurro a fine stagione. Per lui verranno investiti ben 15 milioni di euro.

Anche gli altri reparti verranno ampiamente modificati considerati i contratti in scadenza di Maksimovic, Hysaj, Milik e Llorente. Per il reparto difensivo, ancora una volta, ci si affiderà alla rosa gialloblu del talentino tutto da scoprire, Lovato. Difficile invece capire cosa succederà in avanti. I nomi sono tanti al vaglio del ds Giuntoli. La sensazione è che la situazione si sbloccherà soltanto dopo la trattativa che legherà Gattuso al Napoli per i prossimi anni.