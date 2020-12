Calciomercato Napoli, Gattuso vorrebbe Nainggolan: ADL contrario per due motivi

Manca ormai un mese all’apertura del mercato invernale. In casa Napoli si pensa soprattutto al mercato in uscita, con l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis di cedere tutti quegli esuberi attualmente presenti in rosa, partendo da Milik e finendo a Llorente.

Nonostante ciò, la società potrebbe fare qualche regalo a Rino Gattuso, con il mister che preferirebbe avere qualche giocatore in più per affrontare la seconda parte di una stagione non facile per via dell’emergenza Covid-19.

Un nome che piace all’allenatore partenopeo è il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. Quest’ultimo, infatti, è ai margini del progetto di Antonio Conte e la società nerazzurra sta cercando nuovi acquirenti.

Gattuso lo porterebbe volentieri nella sua squadra, Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe contrario al suo acquisto.

Radja Nainggolan, infatti, non rientrerebbe nei parametri societari non solo per via dell’elevato ingaggio per un calciatore comunque non più a grandi livelli, ma anche per l’età. Il prossimo anno, infatti, il centrocampista nerazzurro compirà 33 anni, un po’ troppi conoscendo i parametri della società partenopea.