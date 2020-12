Calciomercato Napoli, Ghoulam out: ma c’è già un sostituto top

Anche se nel corso delle ultime settimane Faouzi Ghoulam sta trovando spazio sulla fascia sinistra, quando Mario Rui deve rifiatare e dunque serve qualcuno che ne faccia le veci, tuttavia la sua permanenza al Napoli è tutt’altro che sicura.

Come riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il terzino algerino dovrebbe poter partire già nel corso della prossima stagione di calciomercato.

Tuttavia non starebbe attualmente risultando facile metterlo in contatto con eventuali club interessati, dato che lui stesso sembra essere chiuso verso ogni tipo di possibilità che non sia un top club, in Italia o all’estero.

Purtroppo per lui, per adesso, nessuna pretendente del calibro che desidererebbe pare starlo cercando, e così dovrà scegliere di accontentarsi se vuole una dipartita imminente.

Anche la dirigenza partenopea, dal canto suo, vorrebbe cederlo e nel caso in cui l’operazione vada in porto nel breve termine si starebbe pensando ad Emerson Palmieri, vero e proprio top player per la fascia sinistra.