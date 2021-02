Calciomercato Napoli, Giuntoli pesca in Olanda: occhi su Koopmeiners e Malen

Se è vero che il mercato non dorme mai, allora deve essere vero anche che chi proprio non può perdere tempo soprattutto in questo periodo storico sono gli scout e i direttori sportivi che vogliono vedere il futuro dei loro club il più roseo possibile. E’ il caso di Cristiano Giuntoli che per il Napoli che verrà ha messo nel mirino due giovani talenti olandesi in rampa di lancio.

Si tratterebbe del mediano Teun Koopmeiners e della punta Donyell Malen, due tra i migliori giovani della next generation dei “Tulipani”. Non solo azzurro, dunque, nel destino del Napoli con Zaccagni e Dimarco ma anche una pennellata di arancione che di sicuro porterà tecnica e freschezza alla rosa partenopea.

A lanciare l’indiscrezione di mercato ci ha pensato il portale sportivo CalcioToday.it che parla di diversi osservatori del Napoli ormai da settimane in perlustrazione in Olanda. L’osservato speciale sarebbe in un caso Teun Koopmeiners, ventiduenne dell’AZ Alkmaar. Il giocatore è un mediano vecchia scuola che all’occorrenza può essere impiegato anche come centrale difensivo. L’impressione è che in caso di partenza di uno tra Lobotka e Bakayoko potrebbe toccare proprio a lui andare a riempire lo spazio lasciato libero in mezzo al campo.

Il costo dell’operazione? Attorno ai 15 milioni di euro. Nemmeno troppo se si guarda in giro il livello dei giocatori acquistabili a quelle cifre. Koopmeiners, mancino educatissimo e con grande visione di gioco, ha già in cascina più di trenta apparizioni in stagione tra campionato e coppe nazionali ed europee. Un giovane veterano pronto al grande salto in Serie A.

Di tutt’altro stampo la trattativa per Malen, classe’99 del PSV. Capace di agire da prima punta e da esterno d’attacco il venticinquenne con origini del Suriname ha già una valutazione attorno ai 25 milioni di euro. Il Napoli proverà da qui all’estate ad abbassare le pretese olandesi. D’altronde i rapporti sono molto buoni e le chance di riuscita sono piuttosto alte.