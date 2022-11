Calciomercato Napoli, Giuntoli punta Baldanzi e Samardzic

Il Napoli del presidente De Laurentiis continua a portare a casa vittorie. Dopo la sconfitta in Champions League la squadra ha subito reagito a testa alta conquistando i tre punti in campionato a Bergamo contro l’Atalanta.

Si conferma, sempre di più, una rosa forte dal punto di vista fisico e psicologico grazie all’ottimo lavoro svolto dal mister Luciano Spalletti e all’importante turnover voluto dal presidente nella scorsa sessione di mercato.

Gli scout azzurri, però, non sono mai fermi. Sicuramente tra gli obiettivi per la prossima stagione calcistica, secondo il ds Giuntoli, c’è quello di far crescere i ragazzi delle giovanili ma bisogna anche guardarsi intorno alla ricerca di nuovi talenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tra i prossimi obiettivi del ds azzurro ci sarebbero Tommaso Baldanzi e Lazar Samardzic. Sembra, in realtà, che per Samardzic ci sia stato già un primo colloquio con la dirigenza ma “la valutazione da oltre 20 milioni potrebbe rappresentare un ostacolo” come riportato da calciomercato.com.