Calciomercato Napoli, Giuntoli punta il giovane Schouten del Bologna

Al Napoli è corsa contro il tempo per portare in rosa i profili giusti per aiutare il team a rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Il ds Giuntoli sonda il mercato italiano e straniero alla ricerca di uomini pronti da subito a dare un contributo importante alla causa e forse ha trovato chi potrebbe fare al caso suo. Si tratterebbe, come riporta calcionapoli24, del centrocampista del Bologna, Jerdy Schouten.

Nonostante i ventiquattro anni, Schouten è ormai un vero totem della metà campo di Sinisa Mihajlovic. Nel girone d’andata, il tulipano, infatti, è sceso in campo in 17 occasione sulle 19 disponibili sempre con risultati più che soddisfacenti.

Schouten è alla sua seconda stagione in Italia e sembra ormai avviato a diventare il playmaker dei felsinei grazie alle doti di palleggio e visione di gioco. Qualità che non hanno lasciato indifferenti gli scout del Napoli che lo seguono dall’inizio del campionato. Sarebbe ideale anche per il 4-2-3-1, dato che già a Bologna gioca in un centrocampo a due.

Nonostante l’accordo sia ancora in una fase embrionale, sembra che dalle parti di Castel Volturno già in molti si aspettano l’accelerata definitiva per portare a compimento il trasferimento in azzurro.

Difficile carpire notizie dagli addetti ai lavori ma pare che il Bologna sia disposto a trattare il giocatore sulla base di un impegno da almeno 15 milioni di euro. Una cifra non elevatissima ma comunque importante soprattutto per il momento che viviamo. L’idea è quella di prelevarlo attraverso un prestito oneroso da 1-2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro in estate.