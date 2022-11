Calciomercato Napoli, Giuntoli su Baldanzi

Nel turno infrasettimanale il Napoli ha ospitato in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, l’Empoli. Per la squadra toscana non c’è stato nulla da fare, gli azzurri hanno conquistato per la decima volta consecutiva i tre punti tenendo la vetta della classifica.

Si conferma, sempre di più, una rosa forte dal punto di vista fisico e psicologico grazie all’ottimo lavoro svolto dal mister Luciano Spalletti e all’importante turnover voluto dal presidente nella scorsa sessione di mercato.

Il lavoro degli scout, però, non si ferma qui. Tra gli osservati del match, infatti, c’era proprio il giovane Tommaso Baldanzi, classe 2003.

Il centrocampista offensivo è considerato uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. Di fatti, quest’anno è stato convocato dal CT Mancini per uno stage riservato ai migliori giovani talenti di interesse nazionale.

Baldanzi sembra aver convinto Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, è possibile che il ds azzurro si muova in vista di una possibile cessione nella sessione di mercato estiva.