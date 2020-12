Calciomercato Napoli, Giuntoli sulla stellina del Chelsea: Gilmour prenderà il posto di Lobotka

Il Napoli inaugura la linea green con l’assalto al talentino scozzese del Chelsea, Billy Gilmour. L’appena diciannovenne di Irvine è solo l’ultimo dei nomi a finire sul taccuino di Giuntoli che però teneva d’occhio il ragazzo già da tempo e che dopo gli appena 5 minuti giocati in Champions League ora ha catalizzato su di sé gli occhi di mezza Europa.

Il classe 2001 è approdato in Premier nella rappresentativa under 18 dei Blues trasferendosi dalle giovanili dei Glasgow Rangers nel 2017. Ora sembra arrivato per lui il momento di spiccare il volo e imporsi in squadra. L’ingrato compito di separarsene oppure lasciar partire qualcuno della vecchia guardia per fargli posto in prima squadra è tutto sulle spalle di Lampard che dovrà, al più presto fare chiarezza.

Dietro al talentino scozzese infatti c’è già una delle agenzie più importanti del panorama continentale come la Stellar Football del potentissimo Jonathan Barrett. È facile capire che se l’assistito continuerà ad avere le porte chiuse al Chelsea, allora verrà chiesta la cessione. Decisione dura da digerire ma che potrebbe facilitare il lavoro del Napoli che potrebbe mettere sul piatto ben 10 milioni di euro per Gilmour già a gennaio.

Per un giocatore che arriva, uno sarà costretto a salutare e tutti gli indizi portano allo slovacco Stanislav Lobotka. Il mediano arrivato a Napoli per oltre 20 milioni di euro versati al Celta Vigo nel 2019, continua a non soddisfare a pieno coach Gattuso che finora lo ha utilizzato in nove occasioni per soli 256 minuti. Una miseria.

Il giocatore gode di diversi estimatori in Spagna dove ha lasciato di sé un ottimo ricordo. Non è da escludere anche un clamoroso ritorno al Celta dopo due stagioni sotto al Vesuvio.