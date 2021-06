Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Emerson Palmieri: i dettagli

Le voci di mercato riguardo il Napoli, ogni giorno diventano sempre più insistenti, ma nessun acquisto nel concreto. Il d.s. Giuntoli deve fare i conti con un budget ridotto, visto che non ci saranno l’entrate dalla Champions League. Nonostante Spalletti si ritenga soddisfatto dell’organico attuale, urgono degli acquisti, in particolare per la difesa, visti i numerosi problemi mostrati dalla retroguardia azzurra, e anche per i numerosi addii.

Nello specifico, la fascia mancina di sinistra è il punto debole dei partenopei. Ghoulam deve affrontare continui problemi fisici, mentre Mario Rui ad oggi non offre particolari garanzie visto che con Gattuso, sul finire della stagione, è stato relegato in panchina. Il calabrese infatti per sopperire a questa mancanza, ha cercato di adattare Hysaj. Inizialmente i risultati sono stati ottimi, ma nell’ultima partita l’albanese è stato protagonista di un grave errore, che è costato il quarto posto al Napoli. Per questo motivo, il rinnovo sembra molto improbabile, e ricordiamo che il contratto di Hysaj scadrà a giugno.

Nell’ultimo periodo il Napoli si è interessate ad Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano sarà impegnato con l’Italia ad euro 2020, ma una cosa è certa: il suo futuro non sarà ancora a Londra. Il terzino della nazionale ha giocato pochissimo con il Chelsea, sia con Lampard che con Tuchel, collezionando solo 15 presenze tra FA Cup, Champions League, Premier League e EFL.

Sia Giuntoli, che lo stesso Spalletti apprezzano il giocatore. In particolare fu il tecnico di Certaldo a lanciarlo nel calcio che conta ai tempi della Roma. Secondo quanto riferito da “calciomercato.it”, il Napoli avrebbe offerto 15 milioni di euro ai Blues. Nel frattempo, il club azzurro ha anche cercato di intensificare anche i contatti con gli intermediari del giocatore, in modo da poter trovare un accordo anche sullo stipendio. Emerso Palmieri guadagna attualmente 4,5 milioni all’anno. Ciò rappresenta un bel problema per il Napoli.

Gli azzurri non sono l’unica squadra ad avere un’interesse per il classe 94′. L’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno”, riporta la notizia che anche l’Inter sta facendo sul serio. Infatti i neroazzurri vorrebbero inserire l’italo-brasiliano come contropartita, in una mega trattativa che però vedrebbe la cessione di Hakimi.