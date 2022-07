Calciomercato Napoli, gli azzurri sperano ancora in Acerbi, ma lui preferisce un’altra destinazione

Il Napoli è ancora in cerca di coprire il buco lasciato dalla partenza di Koulibaly. Giuntoli ha quasi concluso la trattativa per portare il coreano Kim all’ombra del Vesuvio. Se il colpo dovesse concretizzarsi il pacchetto difensivo conterebbe quest’ultimo, Ostigard, Rrhamani e Juan Jesus.

L’obiettivo degli azzurri è chiaro: non sostituire il senegalese qualitativamente, ma quantitativamente; anche perché trovare un giocatore come il campione africano, non è affatto facile.

Per questo motivo, i partenopei stanno cercando un’ulteriore difensore da aggiungere alla corte di Spalletti. Questo potrebbe essere Francesco Acerbi, difensore centrale, 34enne in forza alla Lazio. Il calciatore lombardo aggiungerebbe un’esperienza ad un reparto che conta un età media abbastanza giovane, proprio come fece Raul Albiol quando arrivò dal Real Madrid.

Il difensore vive un periodo non proprio roseo nella Lazio: sia per gli arrivi di Casale e Acerbi, che lo hanno regredito dietro nelle gerarchie di Sarri. Lo stesso rapporto con la tifoseria bianco-celesete è ai minimi, soprattutto dopo i cori che ha ricevuto il 34enne nelle scorsa giornata di allenamento durante il ritiro.

Nonostante l’interesse del Napoli, secondo Il Messaggero Acerbi spera nell’Inter, che dopo il mancato colpo Bremer, Skriniar può rimanere, ma serve un ricambio per i centrali: il calciatore laziale può rappresentare il profilo giusto in tal senso; ma ci sono anche Juventus e Monza, che lo accoglierebbe subito a braccia aperte.