Calciomercato Napoli, Gollini non è stato riscattato. ADL prova il colpo da novanta

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per il mercato estivo della società. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e quello imminente di Cristiano Giuntoli, le strategie non sono cambiate e l’obiettivo è rendere la squadra ancora più competitiva acquistando nuovi giovani calciatori e cedendo chi è senza motivazioni.

Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport, non è stata esercitata l’opzione di riscatto di Pierluigi Gollini, il quale, in questo momento, non è più un calciatore del Napoli ma di proprietà dell’Atalanta. L’intenzione di De Laurentiis è quella di ridiscutere le cifre con l’Atalanta e portare Gollini in azzurro ad un importo inferiore rispetto a quanto previsto dal precedente accordo: 8 milioni di euro.

Mentre il Napoli è alla ricerca di un vice-Meret, la dirigenza azzurra prepara il colpo da novanta per Rudi Garcia, il quale è stato già individuato. La scelta si basa su due profili: Gabri Veiga o Koopmeiners. Entrambi hanno la stessa valutazione, 40 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis ha già fissato un budget compreso tra 30 o al massimo 35 milioni di euro.