Calciomercato Napoli, Hysaj chiede la cessione ma il club proverà a trattenerlo

Non c’è pace per il Napoli che, dopo le spinose questioni legate ai suoi attaccanti in scadenza di contratto e Koulibaly pronto a cambiare aria, rischia di perdere un’altra fondamentale pedina del suo schieramento. L’albanese Hysaj, dopo cinque stagioni in azzurro sembra determinato nel voler iniziare una nuova avventura lontano dal Vesuvio. Una decisione che ha lasciato esterrefatti un po’ tutti in società.

Elseid Hysaj, ex Empoli, è approdato a Caste Volturno dopo l’ottima esperienza in toscana tra le fila dell’Empoli. Arrivato per la modica cifra di 5 milioni di euro, ora il laterale difensivo ha quadruplicato la sua valutazione grazie alle sue prestazioni che hanno convinto nel tempo Sarri, Ancelotti e Gattuso.

Napoli, Gattuso spinge per il rinnovo di Hysaj ma il giocatore vuole andar via

Ed è proprio il mister calabrese uno dei più forti sostenitori del giocatore che da tempo però continua a dare dimostrazioni di insofferenza nello spogliatoio partenopeo. Non certo difficile capire la causa di tale atteggiamento. Sul terzino, infatti, si dice sia molto forte la presenza di club blasonati di Premier. Molto più complicato sarà scoprire chi la spunterà tra la dirigenza, pronta ad offrire un rinnovo contrattuale e l’entourage del calciatore che spinge per l’addio.

E’ di alcuni giorni fa la dichiarazione dell’agente che quanto al futuro del suo assistito candidamente chiosa: “Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Glielo abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Noi, la nostra volontà, l’abbiamo comunicata a De Laurentiis” .

Giuntoli, dal canto suo, pare essere già corso ai ripari riportando in auge la proposta del super procuratore Mendes circa un assistito della sua sterminata scuderia. Si tratta di Alex Grimaldo, giocatore della cantera blaugrana ora al Benfica. Il laterale sarebbe pronto alla nuova sfida della Serie A e potrebbe arrivare dal Portogallo sfruttando i ricavi della cessione di Hysaj.