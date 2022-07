Calciomercato Napoli: i 4 possibili colpi in entrata

In seguito alla partenza già prevista di Insigne, quella più recente di Koulibaly e infine il mancato rinnovo di Mertens, per il quale i tifosi hanno ben sperato fino alla fine, il Napoli ha rinunciato a ben tre delle proprie bandiere azzurre. Adesso la società ha bisogno di portare a casa qualche colpo importante per assicurarsi un buon campionato per la prossima stagione e per risollevare il tifo che non ha esitato a rivolgere critiche al presidente con uno striscione che lo invitava al trasferimento al Bari.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli i possibili colpi in entrata sono 4 e sono normi ormai da un po’ sul mercato. Si parla di Deulofeu per il quale il Napoli è in trattativa per circa 16 milioni di euro.

Ancora, si parla di Diallo del Paris Saint Germain per il post Koulibaly e Simeone per il quale si attente la cessione di Petagna. Infine, è saltato fuori il nome del portiere Kepa che il Chelsea non vorrebbe cedere ad una squadra concorrente ma il problema resta l’ingaggio di circa 9 milioni del calciatore.