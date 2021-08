Calciomercato Napoli, il like galeotto di Camara rilancia la voce di un suo prossimo arrivo in città

Mady Camara mette un like sotto al post del Napoli in cui si commenta il sorteggio di Europa League e subito scoppia il caso. Che sia un indizio del.suo prossimo approdo nel club?

Il like di Mady Camara sotto al post pubblicato dal Napoli dopo i sorteggi di Europa League per la uno sarebbe il segno più evidente che qualcosa si potrebbe muovere velocemente per il mediano dell’Olympiakos.

Troppe voci, troppi indizi e poi quel like per qualcosa che proprio non riguarda il club greco nel quale milita. Mady Camara potrebbe essere davvero l’uomo che metterebbe il punto esclamativo sulla campagna acquisti del Napoli.

Una sessione estiva che non ha regalato troppe gioie ai tifosi partenopei si potrebbe concludere con l’arrivo del guineano. Una presenza fortemente invocata da Spalletti che, fin dal suo approdo in città, avrebbe chiesto alla dirigenza un innesto di valore sulla mediana.

Il ventiquattrenne ha dimostrato di essere un ottimo frangiflutti a centrocampo e un uomo su cui fare affidamento anche in fase di possesso palla. Insomma un giocatore moderno o come dicono in Inghilterra, un calciatore box-to-box.

Certo, la valutazione di 20 milioni non aiuta nella trattativa ma un piccolo sconto che porti la cifra sotto i 15 milioni e magari un prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione darebbe il via libera all’acquisto. D’altronde convincere il giocatore non dovrebbe essere un problema. Lui, con quel like, ha già fatto capire dove vuole giocare questa stagione.