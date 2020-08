Calciomercato Napoli, il Liverpool si inserisce nella corsa a Tsimikas

Archiviata la stagione con la sconfitta di Barcellona in Champions League, si può iniziare a pensare a come affrontare al meglio la prossima stagione. Questo ovviamente include anche il mercato. Quella di ieri sera al Camp Nou è stata l’ultima partita di José Maria Callejon in azzurro.

L’ormai ex numero 7 azzurro torna in Spagna per chiudere la carriera. Altri partiranno. Uno di questi potrebbe essere Ghoulam, che dopo il lungo infortunio al ginocchio non è stato più lui. Giuntoli segue da tempo il terzino sinistro dell’Olympiacos, Kostas Tsimikas.

Sulla lista di Giuntoli, è lui uno dei principali indiziati a sostituire l’algerino e a giocarsi il posto con Mario Rui sulla fascia sinistra di difesa. Nonostante le voci di mercato, Mario Rui resta al Napoli: è infatti vicinissimo al rinnovo. Tornando all’obiettivo di mercato di Giuntoli, ora, secondo il Daily Mail, sul terzino greco si è fiondata la Premier League.

In particolare, il Liverpool campione di Inghilterra starebbe pensando a lui per rinforzare la batteria di difensori a disposizione del tecnico tedesco, Jurgen Klopp. Il giocatore è valutato dall’Olympiakos circa 15 milioni euro.

Se davvero dovessero inserirsi i Reds, sarebbe poi difficile l’arrivo al Napoli, visto anche il blasone del club di Liverpool. Inoltre, poi, ci sarebbe anche il Leicester pronto a fare un’offerta al giocatore greco.