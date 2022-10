Calciomercato Napoli, il Manchester City pensa a Kvara

Ad oggi, nessuno si sarebbe aspettato il grande impatto di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Infatti, nonostante ci fossero ottimi propositi si temeva l’impatto con la Serie A e soprattutto con il campo europeo in Champions League ma il georgiano sta facendo faville dal primo minuto di gioco.

Il merito dell’arrivo del giovane campione va tutto al ds Giuntoli che è riuscito a portarlo in azzurro per circa 10 milioni mentre, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato. L’attaccante, infatti, sta dominando la scena ininterrottamente da due mesi e in 15 partite ha totalizzato già 7 reti e 8 assist.

Al momento sul tavolo delle trattative non c’è nulla in corso. Le squadre europee stanno monitorando la crescita del talento georgiano consapevoli del fatto che per portarlo via dagli azzurri servirà una cifra ad almeno tre numeri.

Tra le squadre interessate, il Manchester City fa sul serio. L’indiscrezione arriva dal Sun secondo cui Kvaratskhelia potrebbe essere un obiettivo concreto per la squadra di Guardiola.

In questa prospettiva, il presidente De Laurentiis sta provvedendo a blindare il calciatore inserendo una clausola da 100 milioni nel suo contratto per scoraggiare la concorrenza.