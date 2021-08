Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Giuntoli tratta con il Chelsea per un centrocampista”

L’inizio della nuova stagione calcistica è sempre più vicino. Alcune squadra di Serie A hanno già esordito in Coppa Italia, ma il bello verrà sabato 21 agosto. Alle 18:30 esordiranno l’Inter contro il Genoa e il Verona contro il Sassuolo. Si prospetta un campionato molto equilibrato, e con la curiosità di vedere molte squadre, in quello che sarà sicuramente una stagione complicata per molti club italiani e non solo, per gli effetti della pandemia.

Lo stesso Napoli, sta trascorrendo il ritiro pre-campionato tra mille peripezie come la mancanza della maglietta ufficiale per la nuova stagione, alcuni rinnovi importanti difficili da gestire, e un calciomercato ancora bloccato. Oggi c’è stata la prima ufficilità per gli azzurri, cioè l’acquisto di Juan Jesus dalla Roma a parametro zero. Purtroppo però, eccetto il reparto offensivo, la rosa partenope presenta ancora delle mancanze.

Una su tutte è un centrocampista; con l’infortunio di Demme i giocatori rimasti a disposizione per mister Spalletti sono Lobotka e Fabian Ruiz, con l’adattamento di Zielinski o Elmas in mediana. Un po’ poco, visto che il Napoli dovrà lottare su tre fronti. La situazione economica però rimane deficitaria, e di conseguenza pone dei freni al d.s Giuntoli sul mercato.

Secondo il quotidiano “Il Mattino”, Giuntoli avrebbe individuato un potenziale colpo “low cost” dal Chelsea: si tratterebbe infatti di un ritorno di Tiémoué Bakayoko. Il calciatore francese di origini ivoriane fu voluto fortemente da Rino Gattuso lo scorso anno, ma poi le sue prestazioni calarono finendo ai margini del progetto e non venendo riscattato. Attualmente il centrocampista dei Blues potrebbe far comodo come rincalzo ai mister Spalletti, alla luce dei futuri impegni che attenderanno gli azzurri.

Se Bakayoko dovesse rigiocare come al Milan, o come inizio stagione con il Napoli, potrebbe essere un importante pedina nello scacciere partenopeo. Ci sono però due ostacoli: il primo è che anche il Milan è fortemente interessato al calciatore, il secondo è il Chelsea che vorrebbe monetizzare la cessione con una piccola plusvalenza e gradirebbe incassare una cifra non troppo distante dai 15 milioni.