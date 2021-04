Calciomercato Napoli, il Milan irrompe per Hysaj ma potrebbe arrivare l’insperato rinnovo per l’albanese

Il Milan di Pioli corteggia Hysaj che potrebbe accasarsi in rossonero alla fine del suo contratto col Napoli. Tuttavia ci sono voci che vorrebbero un tentativo del Napoli in extremis per trattenere l'esterno albanese.

Il contratto in scadenza di Elseid Hysaj è una ferita ancora aperta dalle parti di Castel Volturno. Il laterale albanese, dopo sei anni in azzurro, ha rifiutato qualunque possibilità di accordo col Napoli che in estate potrebbe vedere andare via uno dei suoi top player a parametro zero. Eppure non sembrerebbe ancora detta l’ultima parola. Le offerte per l’ex Empoli non mancano ma un accordo in extremis non è ancora da escludere.

Elseid Hysaj, qualora si liberasse dal Napoli il prossimo 30 giugno, sarà di sicuro il colpaccio per qualunque club intenda puntare su di lui. Forte fisicamente e dotato di un ottimo spunto, il laterale azzurro, a 27 anni, è pronto a esordire in una nuova squadra con rinnovato entusiasmo e forse con quella voglia di dimostrare a chi lo ha forse sottovalutato tutto il suo valore.

Anche dall’Italia sarebbero in tante a fare la fila per il giocatore albanese che, in questi ultimi giorni, ha registrato una nuova pretendente, ossia il Milan di mister Pioli. Il tecnico ducale vorrebbe arricchire la propria rosa nella parte di campo più familiare ad Hysaj e sulla quale ora può contare sul solo Theo Hernandez. I contatti sembrerebbero ben avviati ma la strada che porta alla firma sul contratto con i rossoneri è ancora lunga ed impervia.

Eppure i giornalisti de “Il Mattino” oggi hanno scioccato tutti con una indiscrezione che potrebbe riservare belle notizie per il club azzurro. Per i cronisti partenopei, infatti, la frattura tra giocatore e società potrebbe rimarginarsi in tempi davvero stretti tanto da parlare di un rinnovo in extremis nei giorni successivi alla fine del campionato.

In quell’occasione il nodo allenatore dovrebbe essere già sciolto e col nome del tecnico che dovrà succedere a Gattuso il Napoli si presenterà davanti all’entourage di Hysaj per sondarne gli umori.