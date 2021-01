Calciomercato Napoli, il Parma scarica Malcuit: la Fiorentina si fa avanti per lui

A pochi passi dalla linea del traguardo sfuma il passaggio di Kevin Malcuit dal Napoli al Parma. Le due società, d’accordo praticamente su tutto, non sono riuscite a trovare la quadra sugli ultimi dettagli e l’affare è saltato in maniera a dir poco inaspettata. Il giocatore partenopeo comunque andrà via anche perché su di lui si segnala la Fiorentina pronta ad accoglierlo in rosa a braccia aperte.

Niente Parma, dunque, per l’esterno di difesa del Napoli che da giorni premeva per una sua cessione proprio nel club ducale. L’ex giocatore del Lille era pronto a prendere il ruolo sulla fascia destra che, dalla partenza di Darmian in estate, aveva fatto penare non poco gli emiliani, soprattutto dopo il brutto infortunio incorso all’esperto Vincent Laurini.

E invece il futuro del francese sembra portarlo lontano da Parma dopo la decisione del neo coach D’Aversa di puntare, per quel ruolo, su Andrea Conti terzino in uscita dal Milan dopo la bocciatura di Pioli. L’ex atalantino arriverà in Emilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Nonostante lo stop col Parma rimangono poche le possibilità di vedere ancora Malcuit con la maglia del Napoli. Sul giocatore, almeno a sentire i rumor delle ultime ore, ci sarebbe forte la presenza della Fiorentina pronta a portarlo in Toscana per rimpiazzare Pol Lirola appena passato all’Olympique Marsiglia.

A quanto riporta il giornalista sportivo Alfredo Pedullà i Viola, dopo un primo tentativo non andato a buon fine col Napoli, sarebbero sul punto di ritornare alla carica con una nuova offerta. Un’opportunità per gli azzurri di piazzare il giocatore e poi lanciarsi sui movimenti in entrata che dovrebbero riguardare almeno un paio di profili già individuati da Giuntoli e Gattuso nelle scorse settimane.