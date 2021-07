Calciomercato Napoli, il passaggio di Emerson Palmieri lo paga Jorginho: accordo ad un passo!

Emerson Palmieri ritroverà la Serie A col Napoli e con il suo ex allenatore nel periodo giallorosso, Spalletti. I club si accorderanno con un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Emerson Palmieri. Il laterale mancino italo-brasiliano potrebbe essere il primo colpo dell’era Spalletti che, dopo averlo allenato a Roma, se lo potrebbe ritrovare anche in questa nuova avventura in azzurro. L’operazione rimane complicata ma i due club coinvolti hanno la possibilità di trovare un accordo tirando in ballo l’ultima rata del pagamento di Jorginho avvenuto due stagioni fa proprio al Chelsea.

A rilanciare con sempre maggiore enfasi la clamorosa notizia di mercato è il quotidiano “La Repubblica” che nell’edizione odierna prova a ricostruire tutte le fasi del corteggiamento partenopeo e della svolta che potrebbe arrivare proprio alla fine del campionato europeo.

Secondo il quotidiano, infatti, il Chelsea sarebbe in ritardo sul pagamento delle ultime tranche di quanto pattuito per l’acquisto di Jorginho. Una condizione dovuta ad una certa instabilità societaria e alle tante scadenze a cui il club londinese dovrà far fronte prima di lanciarsi pienamente nel calciomercato estivo.

Da qui la possibilità di impiegare questo “credito” proprio per l’arrivo del laterale sinistro tanto caro a Spalletti. Rimangono comunque da definire le condizioni del passaggio. Il Chelsea non vuole scendere sotto i 15 milioni per cedere il suo tesserato. Il Napoli ha provato con un’offerta da 10 milioni che però sarebbe puntualmente ritornata al mittente.

L’idea allora sarebbe quella di indirizzare l’accordo verso un prestito oneroso di Emerson Palmieri a 5 milioni di euro – coperti dalle ultime rate dell’affare Jorginho – e un obbligo di riscatto a 10 milioni da far valere la prossima estate quando le condizioni finanziarie del club sicuramente lo permetterebbero non maggiore serenità.