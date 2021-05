Calciomercato Napoli, il rinforzo per la difesa è un ex compagno di Osimhen

Il Napoli vaglia nuovi profili per puntellare il reparto difensivo che in estate verrà, per forza di cose, completamente rinnovato. L’addio ormai certo di Maksimovic e quello sempre meno presunto di Koulibaly apre una voragine da colmare con uomini di spessore e pronti a far fronte alle incombenze che per la prossima stagione si chiamano scudetto e Champions League. Eppure è sulla fascia mancina che gli uomini di mercato azzurro hanno deciso di intervenire con maggiore decisione aprendo agli addii di Ghoulam e Mario Rui.

Una mano in questa direzione, secondo gli ultimi rumor, potrebbe arrivare da Victor Osimhen. L’obiettivo del Napoli, infatti, è una vecchia conoscenza del bomber nigeriano che a Lille ha lasciato un ottimo ricordo di sé. Un ricordo così positivo che potrebbe addirittura aiutare il Napoli a prelevare dal club francese il laterale mancino Reinildo Mandava.

L’indiscrezione di mercato arriva direttamente dal Portogallo, sede della Blueprivate Investimentos, compagnia diretta dal super agente Manuel Tomas. L’uomo sarebbe stato avvistato nella sede del Napoli, ufficialmente per parlare del talentino canadese Stephen Eustaquios, ma secondo i media lusitani il discorso potrebbe velocemente deviare su Mandava.

Il laterale del Mozambico è uno dei fautori della fantastica stagione del Lille che comanda, ad una gara dal termine, il campionato francese con un punto di vantaggio sul PSG. Il ventisettenne ha dimostrato di non avere nulla che invidiare a colleghi ben più blasonati e la sua valutazione potrebbe presto essere rivista all’insù.

A riprova dell’interesse del Napoli per il giocatore ci sarebbe anche la dichiarazione di Bruno Satin, ex agente di Koulibaly che ai microfoni di Radio Kiss Kiss svela: “Mandava al Napoli? E’ bravo, è uno tosto. Fortissimo. E’ un esterno difensivo difficile da superare, a livello offensivo è meno brillante, ma devo dire che è uno davvero molto affidabile. Ha trovato continuità nella seconda parte della stagione”.