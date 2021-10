Calciomercato Napoli, il Toro rassegnato a perdere Belotti: al suo posto si punta su Petagna

Andrea Belotti ha definitivamente rotto con la dirigenza del Torino e non firmerà alcun rinnovo. A nulla sono infatti serviti gli ultimi, disperati tentativi di Urbano Cairo di prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno e così, a fine stagione sarà addio dopo sei anni e oltre 200 incontri disputati con la nove granata.

I rumor più accreditati, infatti, vogliono “il Gallo” in procinto di trasferirsi al Milan. La voglia di misurarsi in una squadra più blasonata e impegnata nelle coppe Europee è fortissima e a nulla è valso il tentativo di Cairo di trattenere il bergamasco con un nuovo accordo da 3,5 milioni di euro l’anno fino al 2024. I contatti tra i rossoneri e l’entourage del giocatore sono così fitti che si pensa ad un trasferimento già nella finestra di gennaio, magari attraverso il pagamento di un mini indennizzo al Toro di un paio di milioni.

I Granata hanno dunque la necessità di trovare al più presto un sostituto per l’ormai ex capitano. Ivan Juric non è intenzionato a cambiare il proprio modo di far giocare i suoi, motivo per cui i dirigenti del Torino dovranno urgentemente scovare qualcuno che possa unire forza fisica e capacità realizzative senza dover chiedere troppo alle casse del club. Un’impresa ardua ma non impossibile.

Il nome in cima alla lista dei desideri, secondo i bene informati potrebbe essere quello di Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ultimamente messo in ombra dallo straripante ritorno di Osimhen ai livelli di Lille ammirati un paio di anni fa. Per un Andrea che va, ecco un Andrea che arriva, uno scenario di mercato senza troppe complicazioni considerata l’apertura del Napoli, almeno temporaneamente al prestito dell’ex SPAL. Anche perché migliorare i rapporti col Tori potrebbe aprire la strada ad un vecchio pallino di De Laurentiis come il difensore Bremer.

A scriverlo è il portale Torinogranata.it che svela: “A Napoli, in base alle informazioni che abbiamo raccolto, la partenza di Andrea Petagna (che è pur sempre classe ’95, non una vecchia gloria del calcio) è data per probabile a giugno e anche su questo fa affidamento Aurelio De Laurentiis per arrivare a Bremer. Non sarà l’unica posta ma certamente al momento è la più plausibile“.