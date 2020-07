Calciomercato Napoli, in rampa di lancio De Paul in arrivo dall’Udinese

La notizia sicuramente porterà fermento negli ambienti Azzurri. Il Napoli sarebbe sulle tracce del fantasista argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, sulle cui tracce da tempo sono segnalate anche Milan e Lazio. A svelare il retroscena di mercato ci ha pensato durante una diretta radio per l’emittente Kiss Kiss il vicepresidente dei friulani, Stefano Campoccia.

Nel programma radiofonico “Radio Goal” per Kiss Kiss Napoli il dirigente ha dichiarato: “De Paul? Ieri De Laurentiis mi ha chiamato, ma non per parlare di mercato. Il Napoli è uno dei migliori clienti che abbiamo, ha sempre una corsia preferenziale. Bisogna trovare l’accordo tra tutte le parti”. A sentire il manager dunque la trattativa sarebbe quanto mai vicina dalla sua conferma.

Campoccia ha proseguito nel suo intervento svelando: “Abbiamo rifiutato un’offerta da un altro club di 35 milioni perché la ritenevamo non congrua. De Paul è una bellezza, se un giocatore del genere dovesse atterrare a Napoli, la cornice partenopea è il posto migliore per esaltarsi”. Parole che fanno saltare di felicità il pubblico del San Paolo, in attesa del prossimo idolo da osannare sotto la curva.

Dichiarazioni che lasciano davvero pochi spazi a dubbi. Gattuso è alla ricerca di un uomo che possa fare da collante tra un centrocampo più muscolare e un reparto offensivo tutto estro e fantasia. A tal proposito l’argentino De Paul sarebbe il profilo perfetto per le necessità del club partenopeo.

Non sarà facile arrivare alla fumata bianca, soprattutto alla luce della netta volontà dell’Udinese di non cedere il proprio attaccante per meno di 40 milioni di euro. Servirà tutta l’astuzia del DS Giuntoli e le giuste condizioni finanziarie per arrivare alla stretta di mano finale. I supporter degli Azzurri intanto già applaudono all’audace mossa di mercato. Gattuso potrà contare su un uomo in grado di garantire prestazioni di altissimo livello e perfettamente alla portata del portafogli di patron De Laurentiis.