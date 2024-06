Calciomercato Napoli in uscita, la SSC Napoli disposta a cedere Lindstrom con un riscatto fissato a 25 milioni di euro

Con l’avvio dell’estate prende piede anche il calciomercato. Compito della dirigenza partenopea e del nuovo allenatore Antonio Conte è quello di rifondare la squadra dopo una stagione deludente e cercare di portare gli azzurri subito in Champions dopo un anno senza competizioni europee.

Chi farà sicuramente le valigie è Victor Osimhen. L’attaccante partenopeo, infatti, sogna di giocare in Premier League e per questo, per il momento, avrebbe rifiutato una proposta importante dall’Arabia Saudita e messo in stand-by il PSG.

NON SOLO VICTOR OSIMHEN, ANCHE ALTRI CALCIATORI PRONTI ALL’ADDIO. NAPOLI DISPOSTO A CEDERE JESPER LINDSTROM PER 25 MILIONI DI EURO, LO RIPORTA IL CORRIERE DELLO SPORT

“Il centrocampista Gianluca Gaetano è invece sempre nei pensieri del Cagliari, determinato a riportare in Sardegna il centrocampista con una formula diversa rispetto al prestito secco di gennaio”.

“Sull’ex Cremonese vigila anche la Fiorentina del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Altre cessioni: Lione e Marsiglia vogliono Jesper Lindstrom, ma gli azzurri sono disposti a cederlo solo con un riscatto fissato a venticinque milioni di euro”.