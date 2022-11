Calciomercato Napoli, interesse per Musso?

In casa Napoli resta sempre aperta la questione del portiere. Nell’ultima sessione di mercato, infatti, tra gli obiettivi dell’entourage azzurro c’era quello di trovare un titolare tra i pali.

Inizialmente, il Napoli aveva puntato Navas del PSG ma l’affare non si è mai concluso in quanto il portiere non è riuscito a trovare un accordo per la buonuscita. La ricerca si è poi conclusa decidendo di puntare sul già portiere azzurro Meret.

In vista del mercato di gennaio, però, la questione sembra essere di nuovo aperta. Tra i possibili arrivi di parla di Alfred Gomis, portiere del Rennes, che in passato ha già giocato in Serie A e che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe portare in maglia azzurra nella prossima sessione di mercato.

Le ultime indiscrezioni, invece, rivelano un possibile interesse per Juan Musso, portiere dell’Atalanta. A smentire le voci ci pensa lo stesso argentino che ha dichiarato: “Da Napoli non mi ha mai chiamato nessuno. Da quando sono arrivato all’Atalanta non ho parlato con nessun’altra squadra“.