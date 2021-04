Calciomercato Napoli, intesa con l’Hajduk per Vuskovic il nuovo De Ligt

Il Napoli rimane sulle tracce del difensore croato classe 2001, Mario Vuksovic. Il ragazzo, sotto la lente d’ingrandimento degli scout partenopei dalla scorsa estate, continua a rappresentare il perno della rivoluzione che il club spera di far partire a fine campionato. In tanti hanno già provato a strapparlo all’Hajduk Spalato, finendo per ricevere una sonora porta in faccia. Eppure lì dove tutti hanno fallito, il Napoli potrebbe riuscire.

Mario Vuksovic è senza ombra di dubbio il talento più splendente della nuova generazione di giovani croati. Dotato di un fisico possente e una buona tecnica di base, il numero 44 dell’Hajduk è stato già paragonato da più parti a Matthijs De Ligt e Milan Skriniar. Un’investitura importante che comunque l’appena ventenne di Spalato vive ancora con leggerezza.

Come detto, per lui si erano mosse, dall’Italia e dall’estero, diverse squadre pronte ad accoglierlo nemmeno maggiorenne. Ci aveva provato il Torino di Cairo, così come la Fiorentina di Commisso. In entrambi i casi le offerte delle due di A furono rispediti alle mittenti con sollecitudine. Troppo pochi 4 milioni di euro per un profilo che tra poco potrebbe valerne almeno cinque volte tanto.

A dir la verità ci aveva provato anche il Celtic, club scozzese tra i più rinomati. Anche nel caso dei biancoverdi di Glasgow la risposta dell’Hajduk non ha tardato ad arrivare, confermando che il ragazzo non si sarebbe mosso a meno di offerte più corpose.

Mentre dall’Italia e dall’Europa in tanti si affannavano a capire come arrivare al giocatore al più presto possibile, il Napoli sceglieva la via del dialogo e del compromesso. La strategia giusta almeno a sentire gli addetti ai lavori che parlano di un accordo ormai ad un passo. Napoli e Hajduk sono pronte a stringersi la mano sulla base di un’offerta da 6 milioni di euro e una percentuale sulla rivendita che potrebbe variare dal 10 al 15 percento del ricavato.