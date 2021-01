Calciomercato Napoli, Jerdy Schouten ancora nei radar azzurri

Con il mercato appena iniziato, continuano a susseguirsi varie voci di mercato intorno al Napoli. Secondo la redazione di areanapoli.it, il Napoli segue ancora da vicino le prestazioni del talento olandese, attualmente al Bologna, Jerdy Schouten. Il classe 97 unisce quantità e qualità in mezzo al campo e potrebbe fare al caso del 4-2-3-1 di Gattuso.

Bigon, attuale diesse del Bologna, lo ha più volte sponsorizzato. In una intervista al De Telegraaf infatti disse: “Sono sicuro che arriverà la chiamata della nazionale olandese”. E ancora: “E’ un ragazzo bravo e serio, strano non averlo ancora visto tra le fila degli oranje”, invitando quindi il commissario tecnico, Frank De Boer, a prenderlo in considerazione.

Non ha poi nascosto che il Bologna ha rifiutato molte offerte importanti pur di tenerlo. Erano tanti infatti i club interessati, tra cui appunto il Napoli. Gli azzurri in realtà già lo seguono dai tempi dell’Excelsior e non è escluso un affondo in breve, magari bloccandolo per l’estate.

Fabian Ruiz continua a non convincere in quel ruolo, quindi il Napoli, considerate anche le voci di mercato che ci sono per lo spagnolo, potrebbe iniziare a guardarsi intorno per rimpiazzarlo poi in estate, e uno dei nomi in cima alla lista dei desideri è proprio quello del giovane talento felsineo.

I numeri dicono che Schouten è davvero uno dei migliori in serie A. Ha la percentuale di palle intercettate più alta di Tiemouè Bakayoko. Per la percentuale di passaggi riusciti eguaglia Jordan Veretout e fa meglio di Sergej Milinkovic-Savic. Infine, nel dribbling ha gli stessi numeri dello juventino Rodrigo Bentancur.