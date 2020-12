Calciomercato Napoli, Jeremy Toljan nei radar azzurri ?

Finisce il 2020 per il Napoli con un pareggio contro il Torino di Marco Giampaolo. Una squadra stanca che ha difficoltà a fare gioco quella che si è vista ieri. Il fatto che mancassero i due terzi dell’attacco titolare non può essere una scusante contro un Torino non irresistibile.

Ora però c’è la sosta e sta per arrivare gennaio, mese del calciomercato. Il Napoli ha palesi difficoltà sulla fasce di difesa. Tutti i terzini al momento danno poca affidabilità. Mario Rui e Hysaj sulla fascia sinistra e Giovanni Di Lorenzo a destra. Senza contare poi Ghoulam che ha dato sì segnali di ripresa, ma non si può minimamente paragonare al terzino devastante che era con Sarri.

Di Lorenzo in particolare è un lontano parente dell’ottimo giocatore visto la scorsa stagione. Probabilmente sarà solo stanco dato che le ha giocate praticamente tutte. Al momento in rosa solo Hysaj potrebbe sostituirlo, ma l’albanese viene impiegato sulla sinistra.

Per questo De Laurentiis ora vuole correre ai ripari e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe individuato in Jeremy Toljan, di proprietà del Sassuolo, il terzino ideale per il suo Napoli da alternare all’ex Empoli. Toljan è un tedesco, ex Borussia Dortmund, molto veloce e nel giro della nazionale tedesca. Potrebbe fare al caso di Gattuso.

Infine poi ci sarebbe da sistemare anche la fascia sinistra, con il nome di Emerson Palmieri sempre in cima alla lista delle preferenze. Ma sarà difficile mettere in piedi una trattativa col suo club proprietario, il Chelsea, che chiede non poco per il giocatore della nazionale italiana.